Kurum: "İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması küresel bir milat olmuştur" - Haberler
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Kurum: "İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması küresel bir milat olmuştur"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis...

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda konuştu. (2)

Kurum: İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması küresel bir milat olmuştur

Kurum: İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması küresel bir milat olmuştur

Kurum: İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması küresel bir milat olmuştur

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AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

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