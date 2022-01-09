Kurum: "İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması küresel bir milat olmuştur"

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda konuştu. (2)