Kurum: "İstanbul'da dijital bir şehir kuruyoruz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
02.11.2019 12:01
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
VİDEO: Kurum: "İstanbul'da dijital bir şehir kuruyoruz"