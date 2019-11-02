Kurum: "İstanbul'da dijital bir şehir kuruyoruz"

Kurum: "İstanbul'da dijital bir şehir kuruyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

02.11.2019 12:01
Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: Kurum: "İstanbul'da dijital bir şehir kuruyoruz"
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