Kurum: "İstanbul'da 25 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık"
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.
24.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:27
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (6)
Kaynak: AA