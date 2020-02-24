Kurum: "İstanbul'da 25 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık"
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Kurum: "İstanbul'da 25 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık"

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.

24.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:27
Kurum:

AA Genel Müdürü Şenol 'nın soru sorması

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurum: "İstanbul'da 25 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık"
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