: Kurum: "İstanbul'da 25 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık"

24.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:27

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (6)

Kaynak: AA

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