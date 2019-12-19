Kurum: "İnşaat sektörümüzün önünü açacak bir çok düzenlemeyi hayata geçirdik"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
19.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (1)
Kaynak: AA