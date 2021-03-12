Kurum: "İklim Kanunu hazırlayacağız"
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Kurum: "İklim Kanunu hazırlayacağız"

12.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:54

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen "Gayrimenkul Sektör Seminerleri" programına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen "Gayrimenkul Sektör Seminerleri" programına katıldı.

Kurum: 'İklim Kanunu hazırlayacağız'
Kurum: 'İklim Kanunu hazırlayacağız'
Kurum: 'İklim Kanunu hazırlayacağız'
Kurum: 'İklim Kanunu hazırlayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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