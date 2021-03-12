Kurum: "İklim Kanunu hazırlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen "Gayrimenkul Sektör Seminerleri" programına katıldı.