Kurum: "Paris İklim Antlaşması gerek ülkemiz gerekse dünyamız için dönüm noktasıdır"
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı"nda koordinasyon toplantısında konuştu.
ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı"nda koordinasyon toplantısında konuştu. (1)