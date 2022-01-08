Kurum: "Paris İklim Antlaşması gerek ülkemiz gerekse dünyamız için dönüm noktasıdır" - Haberler
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Kurum: "Paris İklim Antlaşması gerek ülkemiz gerekse dünyamız için dönüm noktasıdır"

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı"nda koordinasyon toplantısında konuştu.

ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı"nda koordinasyon toplantısında konuştu. (1)

Kurum: Paris İklim Antlaşması gerek ülkemiz gerekse dünyamız için dönüm noktasıdır

Kurum: Paris İklim Antlaşması gerek ülkemiz gerekse dünyamız için dönüm noktasıdır

Kurum: Paris İklim Antlaşması gerek ülkemiz gerekse dünyamız için dönüm noktasıdır

Kurum: Paris İklim Antlaşması gerek ülkemiz gerekse dünyamız için dönüm noktasıdır

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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