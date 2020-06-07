Kurum: "Hedefimiz 5 yıl içinde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurum: "Hedefimiz 5 yıl içinde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin 5 yıl içinde acil öncelikli dedikleri 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu belirterek, "Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yaparak, 5 yıl içinde acil dediğimiz bu yapı stoğunu bir an önce yenilemek istiyoruz.

07.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin 5 yıl içinde acil öncelikli dedikleri 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu belirterek, "Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yaparak, 5 yıl içinde acil dediğimiz bu yapı stoğunu bir an önce yenilemek istiyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde "kentsel dönüşüm" sloganıyla yola çıktıklarını ve İstanbul'un her ilçesinde, Türkiye'nin her şehrinde kentsel dönüşüm projelerini yürüttüklerini söyledi.

Hedeflerinin 5 yıl içinde acil öncelikli dedikleri 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu aktaran Bakan Kurum, "Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yaparak, 5 yıl içinde acil dediğimiz bu yapı stoğunu bir an önce yenilemek istiyoruz. Bu çerçevede İstanbulumuzun hemen hemen her ilçesinde projelerimiz, yatırımlarımız var. Kentsel dönüşüm noktasında vatandaşlarımızla görüşmelerimiz var. Belediyelerimizle birlikte bu süreci yürütüyoruz ve amacımız en kısa zamanda bu yapı stoğunu sağlam güvenli hale getirmektir." diye konuştu.

Dün, Kartal'da olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılması neticesinde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yıl sonu gelmeden sağlam, güvenli konutların teslimini gerçekleştirdik. Az önce Esenler Belediyemizle birlikte de 65 konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesini yerinde inceledik. Orada da projelerimiz, süreci öngördüğümüz şekilde gidiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde de yarım kalan inşaatlarla ilgili vatandaşlara söz verdiklerini anlatarak, o sözü tutmak üzere proje çalışmasını başlattıklarını söyledi.

Şu an devam eden 2 bin 800 bağımsız bölümden oluşan projelerinin olduğunu anlatan Kurum, bittiği zaman bunun 4 bin 800 bağımsız proje olacağını söyledi.

Kurum, en az katla sosyal donatıları, yeşil alanları ile örnek bir kentsel dönüşüm uygulamasını Gaziosmanpaşa'da yapacaklarını ifade etti.

"Hedefimiz, hiçbir vatandaşımızın riskli binalarda oturmaması"

İnşaatları yerinde incelediklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"O noktada hem kalite anlamında hem de buradaki donatı ve eksikleri görmek için bugün buraya geldik. Belediye Başkanımızla ekibimizle birlikte incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şekilde vatandaşa en yakın zamanda teslimlerini gerçekleştireceğiz. Amacımız, hedefimiz, hiçbir vatandaşımızın riskli binalarda oturmaması. Bu noktada hakikaten 'deprem değil riskli bina öldürür' diyoruz. Bu gerçekle deprem gerçeğiyle de yaşamayı öğrenmek zorundayız. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan ricamız, talebimiz, riskli gördüğünü düşündüğü, hissettiği binalarıyla ilgili başvurusunu yapsınlar. İl müdürlüklerimize gidebilirler ve hızlı bir şekilde tespitlerini yapmak ve dönüşüm projelerini vatandaşımıza birlikte hızlı, yerinde, gönüllülük prensipleriyle yapmaya hazırız. Bu çerçevede belediyelerimizle bütün projeleri yürüteceğiz ve 2023'e geldiğimizde inşallah İstanbulumuzda o riskli bina stoğunu azaltmış ve hemen hemen her ilçesinde bir örnek dönüşüm projesi uygulamış olmak istiyoruz. Bu çerçevede, bu anlayışla projelerimizi yürütüyoruz."

Kurum: 'Hedefimiz 5 yıl içinde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Murat Boz Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Falcao Mete Gazoz İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Kadın İzmir George Floyd
Şu an buradasınız: Kurum: "Hedefimiz 5 yıl içinde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 16:46:52. #1.15#
title