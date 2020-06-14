Kurum: "Gümüşhanemizin geleceği adına şehircilik adına çok önemli kararlar aldık" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması GÜMÜŞHANE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması GÜMÜŞHANE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1) Kaynak: AA