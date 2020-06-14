Kurum: "Gümüşhanemizin geleceği adına şehircilik adına çok önemli kararlar aldık"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması GÜMÜŞHANE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
14.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:29
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması GÜMÜŞHANE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA