: Kurum: "Elazığ ve Malatya'daki köylerimizde çelik konstrüksiyondan yapılar yapıyoruz"

24.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:36

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (5)

Kaynak: AA

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