Kurum: "Elazığ ve Malatya'daki köylerimizde çelik konstrüksiyondan yapılar yapıyoruz"
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.
24.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:36
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (5)
Kaynak: AA