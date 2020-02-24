: Kurum: "Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacağız"

24.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:35

AA Editör Masası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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