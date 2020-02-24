Kurum: "Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacağız"
AA Editör Masası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.
AA Editör Masası
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (3)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.