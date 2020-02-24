Kurum: "Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacağız"
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Kurum: "Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacağız"

AA Editör Masası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.

24.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:35
Kurum:

AA Editör Masası

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurum: "Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacağız"
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