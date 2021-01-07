Kurum: "Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız"
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Kurum: "Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız"

07.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, burada katıldığı İl Koordinasyon toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Kurum: 'Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız'
Kurum: 'Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız'
Kurum: 'Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız'
Kurum: 'Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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