Kurum: "Dere güzergahı üzerindeki evlerin taşınma sürecini 3 ay içinde tamamlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, burada katıldığı İl Koordinasyon toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç