Kurum, depremzedeler için yapımı devam eden konutları ve Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi (2) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu ana kadar 71 ilde 44 milyon metrekarelik alanda 204 millet bahçesi yapımını yürüttüklerini belirterek, "Buna ilişkin çalışmalarımızda 22 millet bahçesini tamamladık kalan millet bahçeleri de proje ve yapım aşamasında.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu ana kadar 71 ilde 44 milyon metrekarelik alanda 204 millet bahçesi yapımını yürüttüklerini belirterek, "Buna ilişkin çalışmalarımızda 22 millet bahçesini tamamladık kalan millet bahçeleri de proje ve yapım aşamasında. İnşallah 81 ilimize 2023'e giden yolda 81 milyon metrekare millet bahçesini yapıyor olacağız." dedi.

Kurum, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır ile Battalgazi ilçesinde yapımı süren Malatya Millet Bahçesi inşaatını inceledi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm anlayışıyla 81 ilde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda Malatya, Elazığ, İstanbul, Ankara'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının kendileri için önem arz ettiğini vurgulayan Kurum, "İnşallah bunları söz verdiğimiz şekliyle vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarda oturana dek tüm belediye başkanlarımızla milletvekillerimizle valilerimizle bu süreci yürütüyor olacağız." diye konuştu.

Kurum, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yola çıktıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Her ilimize en az bir millet bahçesi kazandıralım' şeklinde talimatları oldu. Biz de o talimatları alır almaz çalışmalarımızı 81 ilimizde hızlı bir şekilde başlattık. Bu çerçevede şu ana kadar 71 ilde 44 milyon metrekarelik alanda 204 millet bahçesi yapımını yürütüyoruz. Buna ilişkin çalışmalarımızda 22 millet bahçesini tamamladık, kalan millet bahçeleri de proje ve yapım aşamasında. İnşallah 81 ilimize 2023'e giden yolda 81 milyon metrekare millet bahçesini yapıyor olacağız."

"Kentin dönüşümü anlamında önemli bir adım"

Malatya Millet Bahçesi çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulunduğumuz alan 43 bin metrekarelik, şehrin merkezinde, yaşam alanı diyebileceğimiz önemli bir lokasyon. İnşallah 10'uncu ayda bu millet bahçesini tamamlayacağız, 11'inci ayda vatandaşımızın hizmetine açmış olacağız. Millet bahçemizin içerisinde millet kıraathanemiz, bisiklet yollarımız, göletimiz, etrafında oturabileceğimiz, nefes alabileceğimiz yürüyüş yollarımız, otopark alanlarımız var. Şehrin merkezindeki otopark ihtiyacını karşılayacak 200 araçlık bir kapalı otoparkımız mevcut. Bu çerçevede inşallah çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu da kentin dönüşümü anlamında önemli bir adım."

"Hedefimiz şehirlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek"

Malatya genelinde yaklaşık 600 milyon lira yatırım bedelli altyapı süreçleri, altyapı imalatları yürüttüklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Beydağı'nda yaklaşık 500 konutluk bir kentsel dönüşüm projesinin haziran ayı içerisinde ihalesini yapacağız. İnşallah 1-1,5 yıl içerisinde yapımını tamamlayıp vatandaşlara teslim edeceğiz. Depremde ağır hasarlı binalarımızın yıkımını gerçekleştirdik, şehrin merkezindeki 3 binayı Battalgazi Belediyemiz yerinde, hızlı, gönüllü vatandaşlarımızın rızasını alarak dönüşümlerini gerçekleştirecek. Biz de bakanlık olarak kanun kapsamında her türlü desteği vereceğiz. Amacımız, hedefimiz şehirlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşların bu noktada sosyal ihtiyaçlarını gidermektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu vizyon çerçevesinde, tüm ekibimizde vatandaşımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Kale ve Battalgazi ilçesinde depremzedeler için inşa edilen konutları inceledi

Bakan Kurum ve beraberindekiler, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için inşasına başlanan konutlarda incelemede bulundu.

Örnek binaları inceleyen Bakan Kurum, burada depremzedelerle de bir süre görüştü.

Battalgazi ilçesindeki Orduzu Mahallesi Gelinci Tepesi'ndeki konutlara geçen Kurum, şantiyede yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA