Kurum: "Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur"
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Kurum: "Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur"

12.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:56

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Dün Düzce'de, Kocaeli'de, Van'da ve Bingöl'de; bugün de Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremlerden sonra nasıl bir, beraber olduysak depreme hazırlık noktasında da bir ve beraber olmak zorundayız"

Kurum: 'Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur'
Kurum: 'Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur'
Kurum: 'Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur'
Kurum: 'Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü bir konudur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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