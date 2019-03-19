Kurum: "Deprem Riski Altında Yaşayan Hiçbir Vatandaşımız Kalsın İstemiyoruz"

- İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Mamak ilçesinde "6 ay içinde burada temel atacağız." sözünü verdiği Mehmet Parlak'ın konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni'nde konuştu.

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Kaynak: AA