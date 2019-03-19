Kurum: "Deprem Riski Altında Yaşayan Hiçbir Vatandaşımız Kalsın İstemiyoruz"
- İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Butona basılması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Mamak ilçesinde "6 ay içinde burada temel atacağız.
- İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Butona basılması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Mamak ilçesinde "6 ay içinde burada temel atacağız." sözünü verdiği Mehmet Parlak'ın konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni'nde konuştu.
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Kaynak: AA