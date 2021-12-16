Kurum: "Sinop'un kalbini yeniden canlandırıyoruz" - Haberler
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Kurum: "Sinop'un kalbini yeniden canlandırıyoruz"

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Salondan ve katılımcılardan görüntü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SİNOP- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu temel atma törenine katıldı.

Salondan ve katılımcılardan görüntü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SİNOP- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu temel atma törenine katıldı. (3)

Kurum: Sinop'un kalbini yeniden canlandırıyoruz

Kurum: Sinop'un kalbini yeniden canlandırıyoruz

Kurum: Sinop'un kalbini yeniden canlandırıyoruz

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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