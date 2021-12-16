Kurum: "Sinop'un kalbini yeniden canlandırıyoruz"
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Salondan ve katılımcılardan görüntü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SİNOP- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu temel atma törenine katıldı.
Salondan ve katılımcılardan görüntü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SİNOP- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu temel atma törenine katıldı. (3)