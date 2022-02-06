Kurum: "Artık sıfır atık yaşam kültürümüz olacak" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurum: "Artık sıfır atık yaşam kültürümüz olacak"

AA, Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" istişare toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" istişare toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı. (4)

Kurum: Artık sıfır atık yaşam kültürümüz olacak

Kurum: Artık sıfır atık yaşam kültürümüz olacak

Kurum: Artık sıfır atık yaşam kültürümüz olacak

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title