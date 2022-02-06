Kurum: "Artık sıfır atık yaşam kültürümüz olacak"
AA, Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" istişare toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" istişare toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı. (4)