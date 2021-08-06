Kurum: "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız"
AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi...
AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
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Bakan Kurum: "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden