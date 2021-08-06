Kurum: "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız"

AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi...