Kurum: "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız"
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Kurum: "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız"

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi...

AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Bakan Kurum: "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir"

Kurum: 'Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız'
Kurum: 'Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız'
Kurum: 'Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız'
Kurum: 'Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
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