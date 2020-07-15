Kurum: "Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadığımız vatandaş kalmadı" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu an itibarıyla Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Rize'deki sel) Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda." Kaynak: AA