Kurum: "Amacımız şehircilik örneğini en iyi şekliyle korumak ve gelecek nesillere aktarmak"
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Kurum: "Amacımız şehircilik örneğini en iyi şekliyle korumak ve gelecek nesillere aktarmak"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a çiçek takdimi Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması Bakan Kurum'un Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etmesi Bakan Kurum'a karnesinin hediye edilmesi Bakan Kurum'un ilkokul karnesi ve...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a çiçek takdimi

Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması

Bakan Kurum'un Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etmesi

Bakan Kurum'a karnesinin hediye edilmesi

Bakan Kurum'un ilkokul karnesi ve aldığı notlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması MARDİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.(1)

Kurum: 'Amacımız şehircilik örneğini en iyi şekliyle korumak ve gelecek nesillere aktarmak'
Kurum: 'Amacımız şehircilik örneğini en iyi şekliyle korumak ve gelecek nesillere aktarmak'
Kurum: 'Amacımız şehircilik örneğini en iyi şekliyle korumak ve gelecek nesillere aktarmak'
Kurum: 'Amacımız şehircilik örneğini en iyi şekliyle korumak ve gelecek nesillere aktarmak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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Kurum: "Amacımız şehircilik örneğini en iyi şekliyle korumak ve gelecek nesillere aktarmak" - Haberler
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