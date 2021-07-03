Kurum: "Amacımız şehircilik örneğini en iyi şekliyle korumak ve gelecek nesillere aktarmak"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a çiçek takdimi Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması Bakan Kurum'un Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etmesi Bakan Kurum'a karnesinin hediye edilmesi Bakan Kurum'un ilkokul karnesi ve...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a çiçek takdimi
Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması
Bakan Kurum'un Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etmesi
Bakan Kurum'a karnesinin hediye edilmesi
Bakan Kurum'un ilkokul karnesi ve aldığı notlar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması MARDİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç