Kurum: "Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır"
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Kurum: "Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır"

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un afetzedelerle konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un afetzedelerle konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurum: 'Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır'
Kurum: 'Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır'
Kurum: 'Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır'
Kurum: 'Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rize'deki sel felaketi) Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun.'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize'deki sel felaketi) Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun."
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rize'deki sel felaketi) Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz.'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize'deki sel felaketi) Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz."
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Kurum: "Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır" - Haberler
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