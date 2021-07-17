Kurum: "Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un afetzedelerle konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un afetzedelerle konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal