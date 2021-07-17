Kurum: "Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un afetzedelerle konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.