Kurum: "Şehirlerimizi, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek şekliyle hazırlamak zorundayız"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Fotoğraf çekimi Ok atma Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bisiklete binmesi Bisikletle göl çevresinde dolaşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir vatandaşla sohbeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kendisini...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Fotoğraf çekimi
Ok atma
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bisiklete binmesi
Bisikletle göl çevresinde dolaşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir vatandaşla sohbeti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kendisini karşılayan vatandaşları selamlaması ve onlarla sohbeti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nallıhan'da Gençlerle Buluşma ve Çevre Etkinliği programına katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç