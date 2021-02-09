Kurum: "Şehirlerimizi, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek şekliyle hazırlamak zorundayız"
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Kurum: "Şehirlerimizi, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek şekliyle hazırlamak zorundayız"

09.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:13

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Fotoğraf çekimi Ok atma Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bisiklete binmesi Bisikletle göl çevresinde dolaşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir vatandaşla sohbeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kendisini...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Fotoğraf çekimi

Ok atma

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bisiklete binmesi

Bisikletle göl çevresinde dolaşması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir vatandaşla sohbeti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kendisini karşılayan vatandaşları selamlaması ve onlarla sohbeti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nallıhan'da Gençlerle Buluşma ve Çevre Etkinliği programına katıldı. (2)

Kurum: 'Şehirlerimizi, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek şekliyle hazırlamak zorundayız'
Kurum: 'Şehirlerimizi, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek şekliyle hazırlamak zorundayız'
Kurum: 'Şehirlerimizi, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek şekliyle hazırlamak zorundayız'
Kurum: 'Şehirlerimizi, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek şekliyle hazırlamak zorundayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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