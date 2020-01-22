Kurum: "Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir"
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Kurum: "Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salondan ayrılması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

22.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:17
Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un açıklamaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salondan ayrılması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurum: "Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir"
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