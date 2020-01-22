Kurum: "Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan çok daha iyi seviyelere çekmektir"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salondan ayrılması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
22.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:17
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salondan ayrılması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA