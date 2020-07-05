Kurum: "Amacımız bu ülkede evi olmayan dar gelirli vatandaşımız kalmayana dek bu projeleri...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın açıklaması KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya Valiliği'ni ziyaretinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
05.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın açıklaması KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya Valiliği'ni ziyaretinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. (2)
Kaynak: AA