Kurum: "Amacımız bu ülkede evi olmayan dar gelirli vatandaşımız kalmayana dek bu projeleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın açıklaması KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya Valiliği'ni ziyaretinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın açıklaması KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya Valiliği'ni ziyaretinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. (2) Kaynak: AA