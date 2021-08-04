Kurum: "Alt yapısıyla üst yapısıyla örnek köyler kazandırmak istiyoruz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (3)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralıydı. 708'inin tedavileri tamamlandı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş