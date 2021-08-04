Kurum: "Alt yapısıyla üst yapısıyla örnek köyler kazandırmak istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.