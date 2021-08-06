Kurum: "Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı"
AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi...
AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
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Bakan Kurum: "Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı"
Bakan Kurum: "7 ilimizde, toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla'daki çalışmalar da 2-3 güne tamamlanacaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden