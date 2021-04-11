Kurum: "(Açelya Apartmanı) Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurum: "(Açelya Apartmanı) Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Yıkımına başlanan binadan görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un binanın olduğu yere gelmesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yıkım çalışmalarını takip etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çankaya'da çökme riski bulunduğu...

Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnafın yaralarını sarmaya devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnafın yaralarını sarmaya devam ediyor

Yıkımına başlanan binadan görüntüler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un binanın olduğu yere gelmesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yıkım çalışmalarını takip etmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olay yerinde açıklamalarda bulundu. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz."

Kurum: '(Açelya Apartmanı) Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz'
Kurum: '(Açelya Apartmanı) Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz'
Kurum: '(Açelya Apartmanı) Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz'
Kurum: '(Açelya Apartmanı) Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Mario Draghi Meral Akşener Türker Ertürk
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Gökhan Töre Ersun Yanal Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kurum: "(Açelya Apartmanı) Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 11:38:37. #1.16#
title