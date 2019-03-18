Kurum: "70 Bin Metrekarelik Millet Bahçesini Ardahan'ımıza Kazandırıyoruz"
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilik defterini imzalaması Hediye takdimi Görüşmeden görüntüler Bakan Murat Kurum'un açıklaması ARDAHAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ardahan Valiliğinde açıklamalarda bulundu.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilik defterini imzalaması
Hediye takdimi
Görüşmeden görüntüler
Bakan Murat Kurum'un açıklaması ARDAHAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ardahan Valiliğinde açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA