Kurum: "70 Bin Metrekarelik Millet Bahçesini Ardahan'ımıza Kazandırıyoruz"

Kurum: "70 Bin Metrekarelik Millet Bahçesini Ardahan'ımıza Kazandırıyoruz"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilik defterini imzalaması Hediye takdimi Görüşmeden görüntüler Bakan Murat Kurum'un açıklaması ARDAHAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ardahan Valiliğinde açıklamalarda bulundu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilik defterini imzalaması
Hediye takdimi
Görüşmeden görüntüler
Bakan Murat Kurum'un açıklaması ARDAHAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ardahan Valiliğinde açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA
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