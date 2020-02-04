Kurum: "4600 tane binamız Elazığ genelinde yıkılacak"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması Görevlinin açıklama yapması Bakan Kurum'un incelemerde bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki çalışmaları inceledi.
04.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:26
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması
Görevlinin açıklama yapması
Bakan Kurum'un incelemerde bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki çalışmaları inceledi.
Kaynak: AA