Kurum: "4600 tane binamız Elazığ genelinde yıkılacak"
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Kurum: "4600 tane binamız Elazığ genelinde yıkılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması Görevlinin açıklama yapması Bakan Kurum'un incelemerde bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki çalışmaları inceledi.

04.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:26
Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un soruları cevaplaması

Görevlinin açıklama yapması

Bakan Kurum'un incelemerde bulunması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'daki çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurum: "4600 tane binamız Elazığ genelinde yıkılacak"
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