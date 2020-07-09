Kurum: "2023 yılına kadar hedefimiz 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapmaktır"
İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
09.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:19
İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. (5)
Kaynak: AA