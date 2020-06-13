Kurum: "182 milyonluk yatırım sağladık ve devam eden de 75 milyon liralık projelerimiz var" Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (4) Kaynak: AA