Kurum: "182 milyonluk yatırım sağladık ve devam eden de 75 milyon liralık projelerimiz var"
Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu.
13.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:12
Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemel
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA