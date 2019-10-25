"Kuruluşunun 151. Yılında Kızılay ve Gönüllülük"

25.10.2019 13:43

Onursal başkanlar olarak, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Türk Kızlıyı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılacağı sempozyum 31 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisinde gerçekleşecek.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Türk Kızılayı İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Fahri Baykalmış yapacak. Açılış konuşmalarının ardından "Türk Kızılay ve Gönüllülük Çalışmaları" tartışılacak. Göç Politikaları Uzmanı Dr. Selman Salim Kesgin ve Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, "Kızılaycılık ve İnsani Yardım" konularında sunumlar yapacak.

İki oturum olarak yapılacak sempozyumun, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ersel başkanlığındaki "Kan ve Kök Hücre Bağışında Gönüllülük" başlıklı ilk oturumunda, Türk Kızılayı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi Proje Yöneticisi Dr. Şenay Canpolat "Türk Kızılay'ı Tarafından Yürütülen Kan ve Kök Hücre Çalışmaları", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gülcihan Özek,"Kemik İliği-Kök Hücre Ne Demek?" ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi ve EÜ Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Mine Saran "Bireysel ve Toplumsal Boyutlarıyla Kök Hücre Gönüllülüğü" başlıkları altında konuşmalarını yapacak.

Sempozyumun 15:30'da başlayacak "Toplumsal Hizmetlerde Gönüllülük" başlıklı ikinci oturumuna Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, başkanlık yapacak. Oturumda Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, "Göç Hizmetleri Kapsamındaki Gönüllülük Faaliyetleri", Türk Kızılay Gönüllü İlişkileri Yönetimi Direktörü Nurdal Durmuş, "Gönüllülük ve İnsani Yardım, Gönüllülük Çalışmalarının Yönetimi",Türk KızılayıSosyal Hizmetler Birim Yöneticisi Suat Çakmak "Sosyal Hizmet Çalışmaları ve Gönüllülük Çalışmaları" konulu sunumlarını gerçekleştirecek.

Sempozyum sonunda Fuaye alanındaki çeşitli çalışmaların ardından kan bağışı etkinliği düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler