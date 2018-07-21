Kuruluşlararası Masa Tenisi Şampiyonası Samsun'da Başladı

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Samsun'da aralarında vali yardımcılarının da bulunduğu kamu görevlilerinin katıldığı 16'ncı Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı.

Samsun'da 4 gün sürecek olan 16'ncı Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, İlkadım-Okçuluk Salonu'nda başladı. Şampiyonada Türkiye'nin her ilinde görev yapan ve aralarında vali yardımcılarının da bulunduğu birçok kamu görevlisinden oluşan takımlar mücadele veriyor. Turnuva hakkında bilgi veren Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, "Masa tenisinin kurum ve kuruluşlarla ilgili olan ayağının Türkiye Şampiyonası'nı Samsun'da yapıyoruz. Bir kuruma ait çalışanların 4 kişiden oluşan takımlar birbirleriyle yarışıyorlar. Türkiye'nin her ilinden sporcular geldi. 400 sporcu burada başarılı olmak için rekabet ediyorlar. Bugünkü turnuva birinci lig olarak nitelendiriliyor. Pazartesi günü de Süper Lig mücadeleleri olacak. Buraya katılan sporcular arasında vali yardımcısından, öğretmene ve işçisine kadar birçok arkadaşımız spor yapma imkanı buluyorlar. Bunu bir spor turizmi ve yarışma olarak değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızı Samsun'da misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Şampiyona 24 Temmuz'da oynanacak final maçlarının ardından sona erecek.

- Samsun