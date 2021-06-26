Kuruluş yıl dönümünde gönüllü kan bağışında bulundular
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Kuruluş yıl dönümünde gönüllü kan bağışında bulundular

Kuruluş yıl dönümünde gönüllü kan bağışında bulundular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Jandarma Teşkilatını 182. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle 14-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen gönüllü kan bağışı kampanyasında bin 411 ünite kan bağışı yapıldı.

Jandarma Teşkilatını 182. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle 14-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen gönüllü kan bağışı kampanyasında bin 411 ünite kan bağışı yapıldı.

Jandarma Teşkilatını 182. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle 14-25 Haziran tarihleri arasında, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılay Şube Başkanlığı ile birlikte il genelinde yapılan jandarma ve vatandaş el ele kan bağışı kampanyası sonucunda; 376 Jandarma personeli, bin 35 vatandaş olmak üzere toplam bin 411 ünite kan bağışı yapıldı. - ZONGULDAK

Kuruluş yıl dönümünde gönüllü kan bağışında bulundular
Kuruluş yıl dönümünde gönüllü kan bağışında bulundular
Kuruluş yıl dönümünde gönüllü kan bağışında bulundular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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