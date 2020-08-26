Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni kadrosunda kimler var? Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda büyük değişiklikler ile geliyor. Kuruluş Osman kadrosuna kimler dahil oldu? Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda kimler katılacak? Kuruluş Osman dizisi yeni kadrosundan detaylar haberimizde. KURULUŞ OSMAN KADROSUNA KİMLER KATILDI? Cüneyt Arkın yeni sezonda Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı. Tv 100'ün haberine göre Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan da kadroya dahil oldu. KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Ekran macerasına 20 Kasım 2019'da başlayan Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI Burak Özçivit Nurettin Sönmez Ragıp Savaş Saruhan Hünel İsmail Hakkı Ürün Ayşegül Günay Demir Alma Terziç Emre Basalak Abdül Süsler