Kuruluş Osman yeni oyuncusu Bahtiyar Engin kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında, nereli?

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Bahtiyar Engin'in kim olduğu en çok merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki Kuruluş Osman'daki Bahtiyar Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Bahtiyar Engin'dir. Peki Bahtiyar Engin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...

BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?

Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965, Ordu doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.

Bahtiyar Engin doğum tarihi : 13 Ağustos 1965

Bahtiyar Engin kaç yaşında : 55 yaşında

Bahtiyar Engin aslen nereli : Ordu

Bahtiyar Engin burcu ne : Aslan

Bahtiyar Engin

1983 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. 2006/2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Sanatçı, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Ayrıca Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi(Psycho) Türkçe seslendirmiştir.

BAHTİYAR ENGİN KAZANDIĞI ÖDÜLLERİ

11. Savaş Dinçel Ödülleri : "En İyi Erkek Oyuncu" - 2018

16. Sadri Alışık Ödülleri : "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu" Alevli Günler - İstanbul Halk Tiyatrosu

15. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu" Alevli Günler - İstanbul Halk Tiyatrosu

BAHTİYAR ENGİN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bezirgan : İstanbul Halk Tiyatrosu

Yolcu : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Alevli Günler : Irmak Bahçeci - İstanbul Halk Tiyatrosu

Gagarin Sokağı : Gregory Burke - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kırmızı Pazartesi (oyun) : Gabriel García Márquez - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Size Öyle Geliyorsa Öyledir : - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Can Tarlası : : Kemal Kocatürk - İstanbul Halk Tiyatrosu

Danton'un Ölümü : Geoorge Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Barut Fıçısı : Dejan Dukovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Trendeki Derviş : Tevfik El- Hekim - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Schweyk İkinci Dünya Savaşında : Bertolt Brecht - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kedi İle Palyaço

Woyzeck : Geoorge Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Romeo İle Juliette : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Evliya Çelebi

Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Ne Hepsi Ne Hiçbiri

Oidipus & Oidipus Kolonosta : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Pencere

Sahibinin Sesi (Yön.Yard)

Monserrat

Kara Komplo

Büğülü Göl

Altı Derece Uzak

Gölgenin Canı

Theope : Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Mavi Masal

Barışa Şans Verin

Roz.&Guil. Ödüller : Tom Stoppard - Tiyatro Odası

Cennetlik Kaynana

Ah Şu Gençler : Turgut Özakman

Bebek Uykusu

Kasabamız

Hamlet : William Shakespeare

Üç Kızkardeş : Anton Çehov

Yalancı

Barış

Keloğlan

Para

Kollama

BAHTİYAR ENGİN FİLMOGRAFİSİ

Jet Sosyete (2018) - Zeki (13. bölüm)

Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)

Ali Baba ve Yedi Cüceler - 2015

The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron'un seslendirmesi) - 2015[1]

Ulan İstanbul - Vahid Akça - (Konuk Oyuncu) - 2014

Pek Yakında - Efektçi Ali - 2014

Kurtlar Vadisi Pusu Adsız - 2014

Aşk Oyunu - 2014

Karınca Kapanı - 2014

Galip Derviş - Plakçı (Konuk Oyuncu) - 2013

Ben Onu Çok Sevdim - Mükerrem Sarol - 2013

Yalan Dünya - 2012

Keşanlı Ali Destanı - 2012

Crysis Warhead - 2009

Orada - 2009

Benim Annem Bir Melek - 2008

Kollama-2008

Kabadayı-2007

Göbek Bağı - 2007

Semum - 2007

Avrupa Yakası (dizi) - 2006

Hokkabaz- 2006

Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç - 2006

İnşaat - 2003

Vizontele Tuuba - 2003

Ölümsüz Aşk - 2003

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

Üzgünüm Leyla - 2000

Parça Pinçik - 2000

Bizim Çocuklar - 2000

Yılan Hikayesi - 1999

Laleli'de Bir Azize - 1998

Tatlı Kaçıklar - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Şaban Askerde - 1993

Teleflaş - 1992

İz Peşinde - 1989

Hanım - 1988