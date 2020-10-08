Kuruluş Osman yeni oyuncusu Bahtiyar Engin kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında, nereli?
Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Bahtiyar Engin'in kim olduğu en çok merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki Kuruluş Osman'daki Bahtiyar Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Bahtiyar Engin'dir. Peki Bahtiyar Engin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...
BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?
Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965, Ordu doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.
Bahtiyar Engin doğum tarihi : 13 Ağustos 1965
Bahtiyar Engin kaç yaşında : 55 yaşında
Bahtiyar Engin aslen nereli : Ordu
Bahtiyar Engin burcu ne : Aslan
1983 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. 2006/2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Sanatçı, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Ayrıca Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi(Psycho) Türkçe seslendirmiştir.
BAHTİYAR ENGİN KAZANDIĞI ÖDÜLLERİ
11. Savaş Dinçel Ödülleri : "En İyi Erkek Oyuncu" - 2018
16. Sadri Alışık Ödülleri : "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu" Alevli Günler - İstanbul Halk Tiyatrosu
15. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu" Alevli Günler - İstanbul Halk Tiyatrosu
BAHTİYAR ENGİN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Bezirgan : İstanbul Halk Tiyatrosu
Yolcu : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Alevli Günler : Irmak Bahçeci - İstanbul Halk Tiyatrosu
Gagarin Sokağı : Gregory Burke - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kırmızı Pazartesi (oyun) : Gabriel García Márquez - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Size Öyle Geliyorsa Öyledir : - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Can Tarlası : : Kemal Kocatürk - İstanbul Halk Tiyatrosu
Danton'un Ölümü : Geoorge Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Barut Fıçısı : Dejan Dukovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Trendeki Derviş : Tevfik El- Hekim - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Schweyk İkinci Dünya Savaşında : Bertolt Brecht - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kedi İle Palyaço
Woyzeck : Geoorge Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Romeo İle Juliette : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Evliya Çelebi
Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Ne Hepsi Ne Hiçbiri
Oidipus & Oidipus Kolonosta : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Pencere
Sahibinin Sesi (Yön.Yard)
Monserrat
Kara Komplo
Büğülü Göl
Altı Derece Uzak
Gölgenin Canı
Theope : Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Mavi Masal
Barışa Şans Verin
Roz.&Guil. Ödüller : Tom Stoppard - Tiyatro Odası
Cennetlik Kaynana
Ah Şu Gençler : Turgut Özakman
Bebek Uykusu
Kasabamız
Hamlet : William Shakespeare
Üç Kızkardeş : Anton Çehov
Yalancı
Barış
Keloğlan
Para
Kollama
BAHTİYAR ENGİN FİLMOGRAFİSİ
Jet Sosyete (2018) - Zeki (13. bölüm)
Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)
Ali Baba ve Yedi Cüceler - 2015
The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron'un seslendirmesi) - 2015[1]
Ulan İstanbul - Vahid Akça - (Konuk Oyuncu) - 2014
Pek Yakında - Efektçi Ali - 2014
Kurtlar Vadisi Pusu Adsız - 2014
Aşk Oyunu - 2014
Karınca Kapanı - 2014
Galip Derviş - Plakçı (Konuk Oyuncu) - 2013
Ben Onu Çok Sevdim - Mükerrem Sarol - 2013
Yalan Dünya - 2012
Keşanlı Ali Destanı - 2012
Crysis Warhead - 2009
Orada - 2009
Benim Annem Bir Melek - 2008
Kollama-2008
Kabadayı-2007
Göbek Bağı - 2007
Semum - 2007
Avrupa Yakası (dizi) - 2006
Hokkabaz- 2006
Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç - 2006
İnşaat - 2003
Vizontele Tuuba - 2003
Ölümsüz Aşk - 2003
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
Üzgünüm Leyla - 2000
Parça Pinçik - 2000
Bizim Çocuklar - 2000
Yılan Hikayesi - 1999
Laleli'de Bir Azize - 1998
Tatlı Kaçıklar - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Şaban Askerde - 1993
Teleflaş - 1992
İz Peşinde - 1989
Hanım - 1988