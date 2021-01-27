Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 27 Ocak yeni bölüm fragman izle!
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Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 27 Ocak yeni bölüm fragman izle!

27.01.2021 08:20 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:25
Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 27 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Kuruluş Osman var mı? İşte ayrıntılar...

Kuruluş Osman kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Kuruluş Osman'In yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman 27 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Türklere karşı büyük bir Haçlı Ordusu kuruluyor!"

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 27 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Nefes kesen aksiyon sahnesi

Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak. Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek.

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 27 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Tekfurlar toplanıyor haçlı ittifakı kuruluyor

Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar. Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 27 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Papa'nın ajanlarının planı ne?

Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa'nın ajanları Nikola'nın planına nasıl destek verecek?

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 27 Ocak yeni bölüm fragman izle!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin">KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

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