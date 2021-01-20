Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Kuruluş Osman var mı? İşte ayrıntılar...

Kuruluş Osman kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Kuruluş Osman'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman 20 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Türklere karşı büyük bir Haçlı Ordusu kuruluyor!"

Nefes kesen aksiyon sahnesi

Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak. Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek.

Tekfurlar toplanıyor haçlı ittifakı kuruluyor

Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar. Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.

Papa'nın ajanlarının planı ne?

Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa'nın ajanları Nikola'nın planına nasıl destek verecek?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

