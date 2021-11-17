Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 71. bölüm bugün var mı? Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Kuruluş Osman bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, Kuruluş Osman bölüm bugün mü, Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekfurlar tek vücut

'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar. Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.

Marı Kosses, Turgut Alp'i ziyaret ediyor

Bu yolculuğunda Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet eder. Osman Bey ve Malhun Hatun'u Nikea yolunda tekfurların kurduğu ölümcül tuzak beklemektedir. Osman Bey'in ortadan kaldırılması ile doğacak boşluğu Turgut Alp'in dolduracağını düşünen Mari Kosses ise üzerindeki tesirini artırmak için Turgut Alp'le bir araya gelir.

Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi?

Osman Bey kendisine kurulan tuzakları nasıl alt edecek? Osman Bey'in yokluğunda Kayı Obası tehlike altında mı? Bala Hatun, tekfurların hain planına karşı Orhan'ı koruyabilecek mi? Tekfurların Kayı Obası'na sızan gizli ajanı kim? Katalanlar, tekfurlarla işbirliği yapacak mı? Nikea yolunda Osman Bey'i neler bekliyor? Mari Kosses ve Turgut Alp'in buluşmasında neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kayı Obası'na ağır darbe

Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!

Osman Bey ve Turgut Bey karşı karşıya

Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.

Osman Bey failleri bulabilecek mi?

Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak

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