Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman neden, niye yok?

Kuruluş Osman yeni bölüm izleyicileri her hafta yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman'ın 43. bölüm fragmanı ve yeni bölümü bu hafta olup olmadığı araştırılıyor. ATV yayın akışında neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman neden, niye yok?

Kuruluş Osman yeni bölümün bugün olup olmadığı yayınlanan ATV yayın akışı ile belli oldu. Bu hafta çarşamba günü ATV ekranlarında Beşiktaş – Çaykur Rizespor karşılaşması gelecek. Dizinin son bölümünde Osman Bey Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılmıştı. Heyecanla biten son bölümün ardından henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında çarşamba günü 19:45'de Kupa Günlüğü, 20:45'de Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ile 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Beşiktaş – Çaykur Rizespor

22:45 Akıncı

02:00 Maraşlı