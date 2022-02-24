Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak? Kuruluş Osman 84. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Kuruluş Osman yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin 84. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman konusu nedir? Kuruluş Osman 84. Fragmanı nasıl izlenir! Kuruluş Osman oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…



KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır? Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir. Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır? Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer. Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır?

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