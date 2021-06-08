Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman 61. bölüm izle

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KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM FULL İZLE!

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında 61. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 61. bölümün ardından şimdi de Kuruluş Osman 62. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM ÖZETİ

"Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi!"

OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESECEK

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

MALHUN HATUN'UN OSMAN BEY'E VERDİĞİ MÜJDE NE?

Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM İZLE

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