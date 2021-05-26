Kuruluş Osman yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kuruluş Osman 60. bölüm full izle! Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

DÜĞÜN TOYU KURULUYOR

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

TOGAY'DAN HAİN SALDIRI

Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

UMUR BEY'İN OBASINA MOĞOL BASKINI

Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür. Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

NİKOLA FIRSATTAN İSTİFADE EDİYOR

Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.

OSMAN BEY HESAP SORUYOR

Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey'den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır.

MALHUN HATUN MOĞOL SALDIRISINA NASIL KARŞI KOYACAK?

Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey'de nasıl hesap soracak? Umur Bey'i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle yapacak? Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak? Osman Bey, Togay'ın muhtemel saldırısına karşı nasıl önlem alacak? Osman Bey'in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını yeniden değerlendirecek mi? Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE (20.00).

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

