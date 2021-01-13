Kuruluş Osman var mı? Bugün niye yok? Kuruluş Osman bu akşam yeni bölüm fragmanı var mı?

Kuruluş Osman var mı? Bugün niye yok? Kuruluş Osman bu akşam yeni bölüm fragmanı var mı? soruları, ATV yayın akışında Kuruş Osman dizisinin göremeyen dizi severler tarafından soruluyor. ATV ekranlarında her çarşamba ekranlara gelen Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı detayları...