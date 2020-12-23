Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman hangi gün? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?
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Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman hangi gün? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

23.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:31
Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman hangi gün? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

20 Kasım 2019 ilk bölümü yayınlanan ve oldukça sevilen dizi Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman hangi gün? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman hangi gün? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜN?

Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Kuruluş Osman, bu hafta da 23 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da ATV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman'ın çekimleri Beykoz'a bağlı Riva'da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

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