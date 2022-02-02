Kuruluş Osman Selcan kim, gerçek adı nedir? Kuruluş Osman Selcan Hatun Didem Balçın kimdir? Didem Balçın kaç yaşında, aslen nerelidir?

Kuruluş Osman Selcan Hatun kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV'nin sevilen yapımlarından Kuruluş Osman dizisinin yayınlanmasıyla ve Didem Balçın'ın hayat verdiği Selcan Hatun vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Vatandaşlar internette en çok "Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın kimdir? Didem Balçın kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın ile ilgili detaylar.

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN KİMDİR?

Dede Korkut hikayelerinde karşımıza çıkan Selcan Hatun, Diriliş Ertuğrul dizisinde de karşımıza çıkmıştır. Gündoğdu'nun eşi, İltekin ve Süleyman'ın annesi, Gökçe'nin ablasıdır. Gökçe'nin Ertuğrul ile evlenmesini ister. Süleyman Şah ve Hayme Ana'nın gelinidir. Babasının katili diyerek Süleyman Şah'tan intikam almak ister. İlk başlarda kötü bir karakteri canlandırırken daha sonra tövbe eder. Obalar ikiye bölününce Gündoğdu ile beraber Ahlat'a gittiler. Süleyman Şah'tan sonra kocasının obanın başına geçmesi için ihtiraslı davranmaktadır. Osman Gazi'nin annesi kadar değer verdiği Kuruluş Osman dizisinde Didem Balçın, Selcan Hatun'a hayat vermektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın (d. 18 Mayıs 1982, Ankara) Türk oyuncu.

Didem Balçın doğum tarihi : 18 Mayıs 1982

Didem Balçın kaç yaşında : 38 yaşında

Didem Balçın mesleği ne : Oyuncu

Didem Balçın nereli : Ankara

Didem Balçın burcu ne : Boğa

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. "Bunu Yapan İki Kişi" isimli komedi oyunu ile Li·ons En İyi· Komedi· Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

FİLMOGRAFİ

Sinema :

2007 : Hayattan Korkma : Tuğba : Yardımcı karakter Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2009 : Başka Dilde Aşk : Leyla : Yardımcı karakter

2010 : Çakallarla Dans : Fatma : Başrol

2010 : Çıkış Noktası : Nil : Başrol

2012 : Açlığa Doymak : Burcu : Başrol

2012 : Göl Zamanı : Şahika : Başrol

2012 : Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede : Fatma : Başrol

2013 : I II III IV : Ebru : Başrol/Kısa Film

2014 : Gulyabani : Yasemin : Başrol

2014 : Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı : Fatma : Başrol

2014 : Oflu Hoca'nın Şifresi : Asiye : Yardımcı karakter

2016 : Çakallarla Dans 4 : Fatma : Başrol

2018 : Çakallarla Dans 5 : Fatma : Başrol

Televizyon:

2003 : Gurbet Kadını : Gülnaz : Yardımcı karakter

2003 : Serseri Aşıklar : Yeliz : Yardımcı karakter

2005 : Rüzgarlı Bahçe : Menekşe : Yardımcı karakter

2006 : 29-30 : Bilge : Yardımcı karakter

2006 : Gözyaşı Çetesi : Mine : Yardımcı karakter

2007 : Gurbet Yolcuları : Seher : Yardımcı karakter

2007 : Sevgili Dünürüm : Didem : Yardımcı karakter

2009 : Kasaba : Iraz : Yardımcı karakter

2009 : Olacak O Kadar : Sunucu : Yardımcı karakter

2010 : Kadınları Anlama Kılavuzu : Özge : Başrol

2011 : Farklı Desenler : Duygu : Rüya Aydın Seslendirmesi

2011 : Firar : Gönül : Yardımcı karakter

2014-2018, 2019 : Diriliş Ertuğrul : Selcan Hatun : Başrol

2017-2018 : Yalaza : Alev Yanardağ : Başrol

2018 : Meleklerin Aşkı : Melike Çekilmez : Yardımcı Karakter

2019 : Kuruluş Osman : Selcan Hatun : Yardımcı Karakter

Tiyatro:

2002 : Bernarda Alba'nın Evi :: Okul Oyunu

2003 : Ay Carmela :: Mezuniyet Terzi

2003 : Kafkas Tebeşir Dairesi :: Okul Oyunu

2005-2007 : Ateşin Düştüğü Yer :: Levent Kırca Tiyatrosu

2007 : Gereği Düşünüldü :: Levent Kırca Tiyatrosu

2014 : Parkta Güzel Bir Gün :: Moda Sahnesi

2016 : En Kısa Gecenin Rüyası :: Moda Sahnesi

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