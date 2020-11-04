Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman Selcan Hatun diziden ayrıldı mı?

TRT ekranlarında yayınlanan ve oldukça fazla sevilen dizi Kuruluş Osman hangi gün? Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman Selcan Hatun diziden ayrıldı mı?

Çarşamba akşamları saat 20:00'da ekranlarda izleyicisi ile buluşan dizi Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman Selcan Hatun diziden ayrıldı mı?

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın kimdir? Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. "Bunu Yapan İki Kişi" isimli komedi oyunu ile Li·ons En İyi· Komedi· Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN DİZİDEN AYRILDI MI?

Yayınlanan bölümlerde Selcan Hatun karakterinin yer almaması dikkat çekti. Yetenekli oyuncu Kuruluş Osman'ın yeni sezonu hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisine yönetilen bizi ne bekliyor sorularına "Kuruluş Osman'ın yeni sezon 1.bölüm'ünde kendisinin olmayacağını ilerleyen bölümlerde sürpriz şekilde diziye dahil olacağım" dedi.