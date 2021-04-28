Kuruluş Osman Savcı kim? Savcı Bey ne zaman öldü? Savcı Bey ne zaman öldü?
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Kuruluş Osman Savcı kim? Savcı Bey ne zaman öldü? Savcı Bey ne zaman öldü?

Kuruluş Osman Savcı kim? Savcı Bey ne zaman öldü? Savcı Bey ne zaman öldü?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

ATV'nin sevile dizisi Kuruluş Osman'da Savcı Bey karakteri izleyicilerin ilgi odağı oldu. Savcı Bey karakterinin detayları araştırılırken Savcı Bey ne zaman öldü, Savcı Bey ne zaman öldü ve Kuruluş Osman Savcı kim merak edildi.

Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakteri ilgiyle araştırılıyor. Her yönü ile merak konusu olan Savcı Bey hakkında, Kuruluş Osman Savcı kim, Savcı Bey ne zaman öldü, Savcı Bey ne zaman öldü gibi araştırmalar yapılıyor.

KURULUŞ OSMAN SAVCI KİM?

Saru Batu Savcı Bey 1249'da Domaniç Akmeşhed/ Alçay'da doğdu. Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakterine Kanbolat Görkem Arslan hayat vermektedir.Kuurluş Osman, Savcı bey'in akıbeti yeni bölümde belli olacak.

KARAKTERİNE KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Kasım 1980

Kaç yaşında: 40yaşında

Nereli: Düzce

Boy: 1,80 m

Kanbolat Görkem Arslan 4 Kasım 1980, Düzce doğumlu oyuncudur. Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Asi, Ayrılık, Ezel, Yer Gök Aşk, Tatar Ramazan, Poyraz Karayel, Hayat Bazen Tatlıdır, Servet, Bir Deli Rüzgâr ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol almıştır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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