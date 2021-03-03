Kuruluş Osman obadaki hain kim? Kuruluş Osman 48. bölümde obadaki hain belli oldu mu?

Kuruluş Osman izleyicileri obadaki hainin kim olduğunu merak ediyor. Peki Kuruluş Osman obadaki hain kim? Obadaki hainin kim olduğu açıklandı mı?

Kuruluş Osman obadaki hain kim? Kuruluş Osman 48. bölümde obadaki hain belli oldu mu? Obadaki hain kim? Kuruluş Osman son bölümde obadaki hain meydana mı çıkıyor? Obadaki gerçek hain kim? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN OBADAKİ HAİN KİM?

Kuruluş Osman obadaki hain merak ediliyor. Bugünkü yayınlanan son bölümde obadaki hainin ortaya çıkması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Obada bir hain vardır ve en yakınımızdadır"

SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?