Kuruluş Osman neden yok? Bugün Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman izleyicilerin büyük beğenisini topluyor ve her hafta yeni bölümü bekleniyor. Ancak bu hafta yayın akşında Kuruluş Osman yeni bölümüm göremeyenler Bugün Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve Kuruluş Osman neden yok gibi konuları merak etti.
Kuruluş Osman her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Kuruluş Osman neden yok? Bugün Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Kuruluş Osman neden yok?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şeyh Edebalı zindana atılıyor
Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.
Osman Bey kayı obası'na dönüyor
Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?
BUGÜN KURULUŞ OSMAN YOK MU?
Kuruluş Osman yeni bölüm bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı:
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