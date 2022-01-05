Kuruluş Osman neden yok? 5 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kuruluş Osman niye yok, neden yok, bu hafta yok mu?
Bugün ATV'nin yayın akışında Kuruluş Osman dizisi yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kuruluş Osman niye yok, neden yok, bu hafta yok mu? merak etti. Kuruluş Osman bugün yok mu? Kuruluş Osman bu akşam olmayacak mı? Kuruluş Osman neden yok? Detaylar sizlerle...
Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kuruluş Osman niye yok, neden yok, bu hafta yok mu?
Kuruluş Osman her Çarşamba saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.
Bugün ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisi yer almadı. Kuruluş Osman 1 hafta yılbaşı arası verdiği için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugün ATV'de Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı oynanacak.
- 19:00 - atv Ana Haber
- 19:45 - Süper Kupa'ya Doğru
- 20:45 - Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa
- 22:50 - Kupa Töreni
Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah'la yüzleşiyor!
Şeyh Edebalı zindana atılıyor
Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.
Osman Bey kayı obası'na dönüyor
Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?
Burak Özçivit
Emre Basalak
Özge Törer
Buse Arslan
Yiğit Uçan
Açelya Özcan
Ömer Ağan
Özgür Akar
Seda Yıldız
Abidin Yerebakan
Serkan Tatar
Didem Balçın
Burak Çelik
Çağrı Şensoy
Ümit Belen
Erkan Avcı
Emin Gürsoy
Ahmet Yenilmez
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